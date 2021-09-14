شكرا لقرائتكم خبر عن السلام (ALSALAM) يواصل الانخفاض -تحليل صباحي- 14-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لينهي تداولات امس الاثنين عند مستوى 25.50 فلس، وهو نفس سعر الفتح للجلسة، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر ماكد نلاحظ انطلاق اشارة بيع، لذلك نتوقع ان يشهد الهسم مزيدا من الانخفاض خلال الايام والاسابيع القادمة للوصول لمستوى الدعم 25 ثم 23.50 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 26.50 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 25.2 فلس وبين مستوى المقاومة هو 25.8 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط