شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الدوحة (DHBK) يخترق خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 14-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال السهم يواصل الانخفاض حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 2.784 ريال، لينزلق بذلك السهم اسفل خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل، والذي يفتح الباب اما السهم لمزيد من الانخفاض خلال الايام والاسابيع القادمة للوصول لمستوى الدعم 2.75 ريال كمستوى اول ثم 2.65 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 2.86 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 2.77 ريال وبين مستوى المقاومة هو 2.80 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط