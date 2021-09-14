شكرا لقرائتكم خبر عن بنك قطر الأول (QFBQ) يستهل الجلسة مرتفعا ويغلق منخفضا -تحليل صباحي- 14-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الاثنين مرتفعا عند مستوى 1.843 ريال، الا انه اغلق منخفضا عند مستوى 1.795 ريال، مخترقا مستوى الدعم السابق عند 1.83 ريال، مما يشير الى ان السهم قد يعيد اختبار مستوى الدعم التالي عند 1.75 ريال كمستوى اول ثم 1.70 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.85 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.77 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.81 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط