شكرا لقرائتكم خبر عن بنك قطر الدولي الإسلامي (QIIK) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 14-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 9.62 ريال، مخترقا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 9.55 ريال كمستوى اول ثم 9.35 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 9.75 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 9.55 ريال وبين مستوى المقاومة هو 9.67 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط