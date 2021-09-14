شكرا لقرائتكم خبر عن بوبيان ب (BPCC) ينهي الاثنين منخفضا -تحليل صباحي- 14-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره ليغلق امس الاثنين عند مستوى 867 فلس منخفضا مقارنة باغلاقه السابق، بالتزامن مع استمرار الاداء السلبي لمؤشر استوكاستيك، مما يعكس امكانية ان يشهد السهم مزيدا من الانخفاض لمستوى الدعم 820 فلس كمستوى اول، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات السهم اسفل مستوى 890 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 855 فلس وبين مستوى المقاومة هو 868 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط