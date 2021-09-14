شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمية (EDU) يقلص خسائره خلال الجلسة -تحليل صباحي- 14-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم خسائره خلال جلسة امس الاثنين، حيث استهل الجلسة منخفضا عند مستوى 695 فلس، الا انه اغلق عند مستوى 703 فلس، مقتربا من مستوى المقاومة 715 فلس، حيث يقابل الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands" مما قد يدفع بالسهم لاسفل للوصول لمستوى الدعم 650 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 715 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 685 وبين مستوى المقاومة هو 713 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط