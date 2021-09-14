شكرا لقرائتكم خبر عن سنرجي (SENERGY) يتداول في اتجاه عرضي -تحليل صباحي- 14-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة امس الاثنين، حيث استهل الجلسة مرتفعا عند مستوى 43.90 فلس، الا انه اغلق عند مستوى 43 فلس، مرتفعا بشكل طفيف مقارنة باغلاقه السابق، في ظل استمرار تداول السهم في نطاق ضيق ما بين مستى 45 ومستوى 41 فلس، وسوف يتحدد اتجاه السهم باختراقه احد المستويين.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 40.1 فلس وبين مستوى المقاومة هو 44.2 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط