شكرا لقرائتكم خبر عن شركة بروة العقارية (BRES) يواصل تراجعه -تحليل صباحي- 14-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 3.09 ريال، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، مما يعكس استمرار الاداء السلبي للسهم، لذلك نتوقع ان يشهد السهم مزيدا من الضغوط البيعية خلال الايام والاسابيع القادمة للوصول لمستوى الدعم 3.07 فلس كمستوى اول ثم 2.98 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 3.13 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 3.06 ريال وبين مستوى المقاومة هو 3.11 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط