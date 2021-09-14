شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 14-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاثنين ليغلق عند مستوى 7444 نقطة، في ظل تراجع كميات التداول، وهو ما يعد اشارة سلبية، كما نلاحظ استمرار تداول مؤشر استوكاستيك في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 7300 نقطة كمستوى اول ثم 7100 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 7500 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 7,432 بينما مستوى المقاومة هو 7,452 نقطة