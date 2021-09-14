شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يستند على دعم هام -تحليل صباحي- 14-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من الارتفاع في ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 11083 نقطة، وذلك بعدما تلقى دعما عند مستوى 11030 نقطة، والذي نتوقع ان يساهم في دفع المؤشر لاعلى للوصول لمستوى المقاومة 11200نقطة، شرط عدم اختراق المؤشر لمستوى 11030 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 11,058 بينما مستوى المقاومة هو 11,099 نقطة