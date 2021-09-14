شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة يرسم ملامح سوق الذهب العالمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرسم مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ملامح وتوجهات أسعار الذهب عالميا، والمقرر إعلانه اليوم الثلاثاء، في وقت يشهد الذهب في البورصات الدولية أداء ضعيف بعد هبوط سعر اونصة الذهب إلي ما دون 1800 دولار .

وكانت أسعار الذهب في مصر استقرت أمس الاثنين أول جلسات التداول هذا الأسبوع، حيث سجلت الأسعار 782 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، مع تسجيل سعر أونصة الذهب 1787 دولار .

أسعار الذهب اليوم، عيار 21 يسجل 782 جنيها، عيار 18 يسجل 670 جنيها، عيار 24 يسجل 884 جنيها، الجنيه الذهب يسجل 6256 جنيها، أونصة الذهب 1787 دولارا.

تراجعت المعنويات في أسواق المعادن الثمينة والأسهم بسبب القلق بشأن النمو والمخاوف من أن البنوك المركزية قد تقوم بسحب التحفيزات بسرعة أكبر مما كان متوقّعاً، حيث يبدو أن الاحتياطي الفيدرالي مستعد للإعلان عن التقليص التدريجي قريبًا.

وكان البنك المركزي الأوروبي ابقي علي أسعار الفائدة دون تغيير الاسبوع الماضي عند 0.00%، كما تم الإبقاء على برنامج الطوارئ لشراء السندات عند 1.85 تريليون يورو حتى مارس 2022 على الأقل، ولكن سيستمر بوتيرة أبطأ، وهو ما جعل الذهب يظل عند نفس مستوياته خلال الأسبوع الأول من سبتمبر الجاري.

ومن المقرر اليوم الثلاثاء أيضا أن يلقي فيليب لو محافظ البنك المركزي الاسترالي خطاب له وقد يتطرق إلي موضوعات قد تؤثر على توجهات المستثمرين في سوق الذهب.