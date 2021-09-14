شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يتلقى دفعة إيجابية – تحليل صباحي – 14-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر استناد المؤشر لخط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على كسر سلسلة خسائر استمرت جلستين متتاليتين، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.38% بما يعادل 43.528 نقطة، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة النفسي 11,500، طيلة ثبات مستوى الدعم 11,285.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11,198.00 ومستوى المقاومة 11,500.