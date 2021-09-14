شكرا لقرائتكم خبر عن المتطورة يعاني من الضغوط السلبية – تحليل صباحي – 14-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم المتطورة (2120) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، بعد تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق، وبضغط سلبي متواصل لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.19% ليخسر نحو 10 هللة، كما نلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 53.70، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 48.90.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 50.50 ومستوى المقاومة 54.90.