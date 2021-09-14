الاقتصاد

شاكر بين المطرقة والسندان – تحليل صباحي – 14-09-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم شاكر (1214) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.42% ليكسب السهم نحو 70 هللة، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى المتوسط، ولكن أمام استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

 

لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 31.10، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 34.70.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 27.90 ومستوى المقاومة 31.10.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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