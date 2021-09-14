شكرا لقرائتكم خبر عن جازداكو يستنفذ فرصه الإيجابية – تحليل صباحي – 14-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم جازداكو (6090) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، بضغط سلبي متواصل لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.58% ليفقد السهم نحو 15 هللة، ليصل بهذا الانخفاض إلى الاستناد لدعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، كآخر محاولة له لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 25.00، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 27.85.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 25.00 ومستوى المقاومة 26.75.