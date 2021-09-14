شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين العربية يظهر المزيد من العلامات الإيجابية – تحليل صباحي – 14-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد قليلاً سهم التأمين العربية (8160) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.66% ليكسب السهم نحو 25 هللة، وذلك وسط استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، كما نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وبصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي بها.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 35.40، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 40.17.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 36.35 مستوى المقاومة 40.17.