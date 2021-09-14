شكرا لقرائتكم خبر عن سليمان الحبيب يحاول استعادة تعافيه – تحليل صباحي – 14-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم سليمان الحبيب (4013) في آخر جلساته، وذلك على اثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على تحقيق مكاسب بنسبة بلغت 0.45% ليكسب السهم نحو 80 هللة، وجاء هذا الأداء بعد محاولات السهم السابقة في البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على استعادة تعافيه، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة ثبات مستوى الدعم 179.80، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 196.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 175.00 ومستوى المقاومة 187.40.