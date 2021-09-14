شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت أم القرى يحاول تعويض جزء من خسائره – تحليل صباحي – 14-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم أسمنت أم القرى (3005) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم بهذا الصعود تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، محققاً مكاسب حذرة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.17% ليكسب السهم نحو 5 هللة، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 31.15، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 29.55.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 29.55 ومستوى المقاومة 30.80.