شكرا لقرائتكم خبر عن عطاء يرتفع على استحياء – تحليل صباحي – 14-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم عطاء (4292) في آخر جلساته، بعدما حاول السهم خلال تداولاته السابقة البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، ليحقق السهم مكاسب طفيفة بنسبة بلغت 0.31% ليكسب السهم نحو 20 هللة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 63.60، ليستهدف أولى مستويات المقاومة 67.70.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 62.30 ومستوى المقاومة 67.70.