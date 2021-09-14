شكرا لقرائتكم خبر عن 14% تراجع بحالات تسجيل الزواج العرفي في مصر عام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات حكومية، تراجع حالات تسجيل الزواج العرفي في مصر بشكل ملحوظ عام 2020، حيث رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تسجيل نحو 113 ألف و48 عقد زواج عام 2020، تمثل 12.9% من جملة عقود الزواج في هذا العام، مقابل 132 ألف و374 عقدا عام 2019، بنسبة تراجع بلغت 14.6%.

ويعتبر عقد التصادق هو تسجيل الزواج العرفي بين زوجين بتاريخ حدوثه بينهما مهما طالت مدته لتكتسب الزوجة حقوقها الشرعية، وتشير بيانات الإحصاء إلى أن عدد عقود الزواج في الحضر بلغ 357832 عقداً عام 2020 تمثل 40.8٪ من جملة العقود مقابل 384597 عقدا عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 7.0٪، وبلغ عدد عقود الزواج في الريف 518183عقداً عام 2020 تمثل 59.2٪ من جملة العقود مقابل 543247 عقداً عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 4.6٪.

وسجلت أعلى نسبة زواج في الفئة العمرية (من 25 إلى أقل من 30 سنة) حيث بلغ عدد العقود بها 350646 عقداً تمثل 40.0 ٪، بينما كانت أقل نسبة زواج في الفئة العمرية (70 سنة فأكثر) حيث بلغ عدد العقود بها 4288 عقـــداً تمثل 0.5٪ من جملة العقود.

وسجلت أعلى نسبة زواج في الفئة العمرية (من 20 إلى أقل من 25 سنة) حيث بلغ عدد العقود بها 326869 عقدا تمثل 37.3٪، بينما كانت أقل نسبة زواج فى الفئة العمرية (65 سنة فأكثر) حيث بلغ عدد العقود بها 1038عقدًا تمثل 0.1 ٪ من جملة العقود.