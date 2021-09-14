شكرا لقرائتكم خبر عن 394 مليار ريال قروضا استهلاكية في 90 يوما والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت القروض الاستهلاكية في الربع الثاني من العام الحالي، نحو 394.183 مليار ريال، مقابل 379.539 مليار ريال في الربع الأول مرتفعة بنسبة 3.9 %، فيما سجلت قروض بطاقات الائتمان نحو 18.195 مليار ريال، مقابل 17.757 مليار ريال، بزيادة قدرها 2.5 % على أساس ربعي.

وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي «ساما» أن قطاع الترميم وتحسين العقارات جاء في صدارة القروض الاستهلاكية مسجلا نحو 22.199 مليار ريال، مقابل 23.788 مليار ريال في الربع الأول، بانخفاض قدره 6.7 %، بينما جاء في المرتبة الثانية قطاع السيارات ووسائل النقل الشخصية مسجلا نحو 15.526 مليار ريال، مقابل 15.822 مليار ريال، منخفضا بنسبة 1.9 %، فيما جاء ثالثا قطاع الأثاث والسلع المعمرة نحو 12.617 مليار ريال في الربع الثاني من العام الحالي، مرتفعا بنسبة 1.8 % عن الربع الأول الذي سجل فيه 12.390 مليار ريال.

وأشارت النشرة إلى أن قطاع التعليم جاء في المرتبة الرابعة مسجلا 4.459 مليار ريال في الربع الثاني من العام الحالي، مقابل 4.215 مليار ريال في الربع الأول، مرتفعا بنسبة 5.8 %، فيما جاء قطاع الرعاية الصحية في المرتبة الخامسة مسجلا 676 مليون ريال، مقابل 683 مليون ريال منخفضا بنسبة 1 %، تلاه قطاع السياحة والسفر بقيمة 546 مليون ريال، مقابل 543 مليون ريال، مرتفعا بنسبة طفيفة بلغت 0.6 %.

وأوضحت النشرة أن القروض الاستهلاكية على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الحالي سجلت ارتفاعا قدره 17.4 % مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي الذي سجلت فيه 335.771 مليار ريال، بينما سجلت قروض بطاقات الائتمان انخفاضا على أساس سنوي بنحو 9.4 %، إذ سجلت في الربع الثاني من العام الماضي نحو 20.081 مليار ريال.