شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 13-9-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 13-9-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وربح رأس المال السوقي 7.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 731.113 مليار جنيه.

إيقاف تداول 22 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 22 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: العربية للخزف-سيراميكا ريماس، الإسماعيلية مصر للدواجن، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، العربية للمحابس، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، المصرية للدواجن، الإسماعيلية مصر للدواجن، بي أي جي للتجارة والاستثمار، العربية للصناعات الهندسية، جلاكسو سميثكلاين، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، أم بي للهندسية، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، بنك الكويت الوطني-مصر، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، بي أي جي للتجارة والاستثمار، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، مصر للفنادق، ارابيا انفستمنتس هولدنج. إيقاف تداول 22 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 22 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: العربية للخزف-سيراميكا ريماس، الإسماعيلية مصر للدواجن، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، العربية للمحابس، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، المصرية للدواجن، الإسماعيلية مصر للدواجن، بي أي جي للتجارة والاستثمار، العربية للصناعات الهندسية، جلاكسو سميثكلاين، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، أم بي للهندسية، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، بنك الكويت الوطني-مصر، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، بي أي جي للتجارة والاستثمار، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، مصر للفنادق، ارابيا انفستمنتس هولدنج.



البورصة تربح 7.4 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وربح رأس المال السوقي 7.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 731.113 مليار جنيه. البورصة تربح 7.4 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وربح رأس المال السوقي 7.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 731.113 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 384 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 48.5 ألف عملية لعدد 197 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.41% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 15.29%، والعرب على 4.3% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 21.70% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.29%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 4.4 مليون جنيه، 758.4 ألف جنيه، 29.1 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 3.02 مليون جنيه، 6.2 مليون جنيه، 25 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 11140 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.7% ليصل إلى مستوى 2436 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.11% ليصل إلى مستوى 13576 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.95% ليصل إلى مستوى 4349 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.38% ليصل إلى مستوى 2913 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.04% ليصل إلى مستوى 3911 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 3.91% ليغلق عند مستوى 4312 نقطة، وقفز مؤشر السندات بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1096 نقطة.

وصعدت أسهم 117 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 40 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- العربية للمحابس بسعر إغلاق 3.060 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.

- العربية للخزف-سيراميكا ريماس بسعر إغلاق 5.850 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 16.77%.

- العربية المتحدة للشحن والتفريغ بسعر إغلاق 1.453 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.77%.

- الحديد والصلب للمناجم والمحاجر بسعر إغلاق 2.058 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.33%.

- بنك الكويت الوطني-مصر بسعر إغلاق 19.200 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.81%.





وضمت الأسهم المتراجعة:

- مصر للفنادق بسعر إغلاق 22.520 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10.06%.

- مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 108.120 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.32%.

- مصر بني سويف للأسمنت بسعر إغلاق 22.73 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.54%.

- الملتقى العربي للاستثمارات بسعر إغلاق 4.440 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.52%.

- العربية لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 29.060 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.74%.