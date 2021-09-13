شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 15 قطاعًا بالبورصة بجلسة الاثنين على رأسها "النقل" بنسبة 3.77% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع 15 قطاعًا بالبورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 3.77%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 3.23%، يليه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 2.12%، ثم قطاعي التجارة والموزعون والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.75%، 1.73%، على التوالي، وصعد قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.61%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 1.44%، ثم قطاعي الموارد الأساسية والعقارات بنسبة 1.34%، 1.3%، على التوالي.

كما ارتفع قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.18%، أعقبه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.97%، يليه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.68%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.65%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.55%، ثم قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.22%، فيما تراجع قطاعي الورق ومواد التعبئة والتغليف والخدمات التعليمية بنسبة 0.48%، 0.13%، على التوالي.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وربح رأس المال السوقي 7.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 731.113 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 384 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 48.5 ألف عملية لعدد 197 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.41% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 15.29%، والعرب على 4.3% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 21.70% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.29%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 4.4 مليون جنيه، 758.4 ألف جنيه، 29.1 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 3.02 مليون جنيه، 6.2 مليون جنيه، 25 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 11140 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.7% ليصل إلى مستوى 2436 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.11% ليصل إلى مستوى 13576 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.95% ليصل إلى مستوى 4349 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.38% ليصل إلى مستوى 2913 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.04% ليصل إلى مستوى 3911 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 3.91% ليغلق عند مستوى 4312 نقطة، وقفز مؤشر السندات بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1096 نقطة.

وصعدت أسهم 117 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 40 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.