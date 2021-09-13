شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يستقر أمام الدولار قبل صدور بيانات اقتصادية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الإثنين في انتظار صدور بيانات اقتصادية هامة في المملكة المتحدة.



وتتواصل الجهود في بريطانيا وغيرها من أجل توزيع أكبر عدد من جرعات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للسيطرة على الجائحة.



يأتي ذلك مع ظهور سلالة "دلتا" سريعة الانتشار في العديد من الدول حول العالم كما حذرت منظمة الصحة العالمية من متحور جديد يحمل اسم "مو".



هذا، وسوف تصدر غدا بيانات اقتصادية هامة أبرزها مؤشر عدد طلبات إعانة البطالة في المملكة المتحدة وأيضا معدل البطالة ومتوسط الدخل في البلاد.



كما ستصدر أيضا بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة والتي توضح اتجاهات التضخم في أكبر اقتصاد على مستوى العالم.



وعلى صعيد التداولات، استقر الجنيه الإسترليني أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 19:36 بتوقيت جرينتش عند مستوى 1.3835، وسجلت العملة البريطانية أعلى سعر اليوم عند 1.3852 في حين سجلت أقل سعر عند 1.3797.