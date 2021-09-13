«الحبوب» تستورد 382 ألف طن قمح

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وأوضحت المؤسسة في بيان أمس، أنها أتمت إجراءات ترسية الدفعة الخامسة من القمح المستورد لهذا العام (2021) بكمية 382 ألف طن، من مناشئ الاتحاد الأوروبي والبحر الأسود وأستراليا وأمريكا الجنوبية والشمالية.
وقال محافظ المؤسسة المهندس أحمد الفارس، إن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تلبية احتياجات شركات المطاحن من القمح والحفاظ على المخزون الاستراتيجي عند المستويات الآمنة، وسيكون وصول الدفعة الخامسة المتعاقد عليها هذا العام بمشيئة الله خلال نوفمبر2021 بواقع 6 بواخر، موزعة كالتالي: باخرتان لميناء جدة الإسلامي بكمية 129 ألف طن، و3 بواخر لميناء ينبع التجاري بكمية 188 ألف طن، وباخرة واحدة لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية 65 ألف طن.
وأفاد بأنه تمت دعوة 24 شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب، تقدمت منها 13 شركة للمنافسة، وتمت الترسية على العروض الأقل سعرا للشحنات المطلوبة.
وبترسية الدفعة الخامسة لهذا العام (2021) تكون المؤسسة قد تعاقدت منذ بداية هذا العام على كمية تقدر بنحو 2 مليون طن قمح مستورد، فيما تم شراء نحو 553 ألف طن قمح محلي حتى تاريخه من المزارعين لهذا الموسم.
وأشار إلى أنه يمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الالكتروني.
شراء 382 ألف طن قمح
المناشئ
- الاتحاد الأوروبي، البحر الأسود، أستراليا، أمريكا الجنوبية والشمالية
الوصول
- نوفمبر2021
وسيلة النقل
- 6 بواخر
موزعة على:
- باخرتين لميناء جدة بكمية 129 ألف طن
- 3 بواخر لميناء ينبع بكمية 188 ألف طن
- باخرة واحدة لميناء الدمام بكمية 65 ألف طن
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