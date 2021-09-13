شكرا لقرائتكم خبر 150 شركة عالمية ومحلية في قطاع التصميم والبناء تطلع على رؤية نيوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت أعمال لقاء نيوم لقطاع البناء الذي انعقد على مدار 4 أيام بحضور 150 شركة عالمية ومحلية في قطاع التصميم والبناء.

وتضمن اللقاء تعريفا بنيوم ورؤيتها الطموحة وخططها التي تدعم رؤية 2030، والتوجه الطموح لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، في سبيل بناء مستقبل أفضل.

وكان ضمن فعاليات اللقاء جولة في مجمع نيوم اللوجستي، الذي يضم وحدات ومباني تستوعب 30,000 من العمالة، إضافة إلى مكاتب ومستودعات ومراكز خدمات البناء، حيث سيخدم مجمع نيوم اللوجستي والممتد على مساحة 12 كلم2 - خلال السنوات المقبلة - مراحل البناء كافة، وسيكون أحد أكبر المجمعات اللوجستية الموقتة في العالم.

وقال الرئيس التنفيذي لنيوم المهندس نظمي النصر، «تهتم نيوم بمستقبل التصميم والبناء، وتقدم صورة إيجابية حول ما ينبغي أن تكون عليه المشاريع، لا سيما أن حجم المشروع يتطلب عقد شراكات متينة وقوية بين نيوم وسلسلة الشركات الصناعية العالمية بأكملها، لتحقيق رؤية نيوم على أرض الواقع».

من جهة أخرى قال كبير مديري المشاريع في نيوم بريت سميث، «ما شهدناه في هذا اللقاء يؤكد حجم الاهتمام الكبير بما نعمل على تحقيقه هنا في نيوم. وهذا الاهتمام لا يتعلق بضخامة المشروع وحسب، بل بطريقة العمل التي يتم بها التنفيذ أيضا. جادون في بناء نيوم بطريقة مختلفة تماما، ونعمل على توجيه القطاع نحو التقدم التقني وزيادة الابتكار والكفاءة.

يذكر أن مشروع نيوم يعد حجر الزاوية في دعم تحقيق رؤية المملكة 2030، من حيث تنويع مصادر الدخل، ويتميز بتفرده من حيث مستقبلية الرؤية وضخامة الأعمال والمشاريع وتنوعها، ومن خلال مشروع «ذا لاين» تتطلع نيوم إلى توفير 380 ألف وظيفة وتحقيق دخل بمعدل 180 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030م.