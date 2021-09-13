بحث التعاون في مجال البناء بالطباعة ثلاثية الأبعاد مع شركات أمريكية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقد وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتجربة العميل وخدمات العملاء والمشرف العام على الإدارة العامة للشراكات والتعاون الدولي الأمير سعود بن طلال، لقاء افتراضيا مع عدد من المختصين في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد من الشركات الأمريكية، بحضور الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد البطي.

وشهد اللقاء بحث فرص التعاون المشترك مع جانب الشركات الأمريكية في البناء والتشييد في القطاعين البلدي والسكني في ظل الطلب المتنامي والخطط التنموية الطموحة في المدن السعودية.

وتناول اللقاء أبرز إنجازات برنامج البناء الحديث وما يقدمه من تسهيلات وحلول لدعم استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد بهدف رفع جودة البناء وتسريع وتيرة تنفيذ الوحدات في القطاع العقاري السكني، وتعزيز الاستثمار في القطاع لزيادة المعروض العقاري السكني، وزيادة المحتوى المحلي في المشاريع السكنية، وتنمية مشاركة القطاع في الناتج المحلي الوطني.

واستعرض الأمير سعود بن طلال، جهود منظومة الإسكان لتوفير السكن الملائم للأسر السعودية في ظل الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، تحقيقا لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030، لرفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول عام 2030.

ونوه وكيل الوزارة لتجربة العميل وخدمات العملاء إلى جهود الوزارة في تنظيم قطاع الإسكان وتعزيز توازن القطاع من خلال توفير بيئة سكنية متكاملة تحقق معايير جودة الحياة بالشراكة مع القطاع الخاص من المقاولين والمطورين المؤهلين مما أثمر عنه نمو نسبة التملك من 47% إلى 60% في 2020.