سحب تراخيص 4 مكاتب استقدام مخالفة وتسييل ضمانها المالي

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كما أنذرت منصة مساند 64 مكتب استقدام آخر ومنحتهم مهلة أسبوع لتصحيح أوضاعهم حول شكاوى العملاء ضدهم عبر المنصة.
يأتي ذلك في وقت أوقفت فيه منصة مساند ما يزيد عن 90 مكتب استقدام مخالف بناء على شكاوى العملاء، حيث إنه في حال لم يتجاوب المكتب يتم سحب ترخيصه وتسييل الضمان.
وأوضحت المنصة أنه في حال عدم التزام المكتب بتنفيذ القرار الصادر بحقه من مساند خلال 10 أيام يتم إيقاف المكتب.
منصة مساند
سحب تراخيص:
- 4 مكاتب استقدام
- تسييل ضمانها المالي لإرجاع الحقوق لأصحابها
إنذار:
- 64 مكتب استقدام
- منح مهلة أسبوع لتصحيح أوضاعها
إيقاف:
- 90 مكتب استقدام
- منح 10 أيام لتنفيذ القرار أو إيقاف المكتب
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