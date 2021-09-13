شكرا لقرائتكم خبر ساما يمدد التقديم على برنامج ترجمة أبحاث المالية الإسلامية لنهاية سبتمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مدد البنك المركزي السعودي فترة التقديم على برنامج ترجمة الأبحاث في المالية الإسلامية حتى نهاية سبتمبر الجاري، حيث يسهم البرنامج في دعم البحث العلمي، والنهوض به، والاستفادة من مخرجاته في السعودية وخارجها.

وأوضح البنك المركزي، أن البرنامج يعزز الدور الريادي للمملكة في قطاع المالية الإسلامية عالميا، والحرص المتواصل من البنك على تكامل المنظومة البحثية؛ إدراكا منه لمسؤوليته المجتمعية ودوره المحوري في هذا المجال. كما يسهم البرنامج في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تعزز المكانة المعرفية للمملكة.

وذكر أن المجالات البحثية المستهدفة للبرنامج تشمل كلا من: المالية الإسلامية، والمصرفية الإسلامية، وقطاع التأمين الإسلامي، وإدارة المخاطر المصرفية، والتقنية المالية «الفنتك» ذات العلاقة بالمالية الإسلامية، والحوكمة الشرعية، إلى جانب مواضيع أخرى ذات علاقة بقطاع المالية الإسلامية، وستكون ترجمة الأبحاث المختارة في البرنامج عن طريق البنك المركزي السعودي، بالتعاون مع فريق متخصص في الترجمة.

برنامج ترجمة الأبحاث في المالية الإسلامية

المجالات المستهدفة:

