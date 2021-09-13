ساما يمدد التقديم على برنامج ترجمة أبحاث المالية الإسلامية لنهاية سبتمبر

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وأوضح البنك المركزي، أن البرنامج يعزز الدور الريادي للمملكة في قطاع المالية الإسلامية عالميا، والحرص المتواصل من البنك على تكامل المنظومة البحثية؛ إدراكا منه لمسؤوليته المجتمعية ودوره المحوري في هذا المجال. كما يسهم البرنامج في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تعزز المكانة المعرفية للمملكة.
وذكر أن المجالات البحثية المستهدفة للبرنامج تشمل كلا من: المالية الإسلامية، والمصرفية الإسلامية، وقطاع التأمين الإسلامي، وإدارة المخاطر المصرفية، والتقنية المالية «الفنتك» ذات العلاقة بالمالية الإسلامية، والحوكمة الشرعية، إلى جانب مواضيع أخرى ذات علاقة بقطاع المالية الإسلامية، وستكون ترجمة الأبحاث المختارة في البرنامج عن طريق البنك المركزي السعودي، بالتعاون مع فريق متخصص في الترجمة.
برنامج ترجمة الأبحاث في المالية الإسلامية
المجالات المستهدفة:
- المالية الإسلامية
- المصرفية الإسلامية
- التأمين الإسلامي
- إدارة المخاطر المصرفية
- «الفنتك» المتعلق بالمالية الإسلامية
- الحوكمة الشرعية
- ترجمة الأبحاث المختارة عن طريق البنك المركزي السعودي
- لجنة التحكيم ستختار أفضل 20 بحثا بعد الانتهاء من الترجمة.
- سيحصل أصحاب المراكز من الأول حتى 10 على مكافأة 10 آلاف ريال.
- سيحصل أصحاب المراكز من 11 حتى 20 على مكافأة 5 آلاف ريال.
- انتهاء فترة التقديم على البرنامج يوم الخميس 30 سبتمبر 2021
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