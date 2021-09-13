شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع هامشياً بعد انحسار ضغوط الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الإثنين وسط استقرار إيجابي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وترقب صدور بيانات اقتصادية.



وسوف تصدر غدا الثلاثاء بيانات مؤشر أسعار المستهلكين والتي توضح اتجاهات التضخم في الولايات المتحدة.



وشهد التضخم ارتفاعاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، ويرى محللون أن الاحتياطي الفيدرالي سوف يعدل سياسته النقدية لكنه ينتظر تأكيداً على استمرار تعافي الاقتصاد.



هذا، وكان رئيس الفيدرالي الأمريكي "جيروم باول" قد ألمح مؤخراً بأنه ربما يبدأ في تقليص حجم مشترياته من السندات قبل نهاية العام الجاري.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من العملات الرئيسية) في تمام الساعة 17:38 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 92.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.8 نقطة وأقل مستوى عند 92.5 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الفورية للذهب بحلول الساعة 17:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 1793.9 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1800.2 دولار وأقل سعر عند 1784.4 دولار.