شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يرتفع قليلاً قبيل بيانات أسعار المستهلكين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو طفيف خلال تداولات اليوم الإثنين في ظل الترقب عن كثب لصدور بيانات اقتصادية هامة تتعلق بمعدل التضخم في أمريكا.



وفي ظل عدم وجود أي أنباء أو أحداث اقتصادية مؤثرة بشكل كبير في السوق الأمريكي اليوم، تتجه الأنظار غدا الثلاثاء نحو بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الهامة والتي توضح اتجاهات التضخم في الولايات المتحدة.



وشهد التضخم ارتفاعاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، ويرى محللون أن الاحتياطي الفيدرالي سوف يعدل سياسته النقدية لكنه ينتظر تأكيداً على استمرار تعافي الاقتصاد.



تجدر الإشارة إلى أن الفيدرالي الأمريكي قد أوضح على لسان رئيسه "جيروم باول" مؤخراً بأنه ربما يبدأ في تقليص حجم مشترياته من السندات قبل نهاية العام الجاري.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار (الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من العملات الرئيسية) في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 92.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.8 نقطة وأقل مستوى عند 92.5 نقطة.