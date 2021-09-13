شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يوسع مكاسبه مسجلاً أعلى مستوى في أكثر من شهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الإثنين مع استقرار الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، ووسع الخام مكاسبه مع استمرار القلق من ضعف الإنتاج بسبب تداعيات الإعصار "إيدا".



ومنذ نهاية أغسطس/آب، لا يزال غالبية إنتاج النفط في خليج المكسيك متوقفاً بسبب الأضرار البالغة التي خلفها الإعصار "إيدا".



ويمثل إنتاج خليج المكسيك نحو 17% من إجمالي الإنتاج الأمريكي من النفط الأمر الذي يعني نقصا في الإمدادات بشكل ملحوظ.



وفي سياق منفصل، ارتفع مؤشر الدولار (الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من العملات الرئيسية) في تمام الساعة 17:03 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 92.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.8 نقطة وأقل مستوى عند 92.5 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بحلول الساعة 17:03 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% إلى 70.4 دولار للبرميل.



وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 0.7% إلى 73.4 دولار للبرميل.