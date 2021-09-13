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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - باشرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بلاغا واردا إليها حيال قيام وافدين من جنسيتين مختلفتين بتقديم خدمات عمالية مخالفة لنظام العمل بمساعدة مؤسسة للمقاولات العامة، حيث يقومان بتأجير عاملات نظافة من العاملات (المتغيبات عن العمل) لشركات ومؤسسات. وبالتنسيق مع الجهات الأمنية، ضبطت فرق الرقابة الميدانية 18 عاملة متغيبة عن العمل، وضبطت عددا من الوافدين المسهمين بنقلهن وتسويقهن للعمل في منشآت بشكل مخالف، وستستكمل الإجراءات النظامية وتطبيق العقوبات بحق المخالفين.



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