شكرا لقرائتكم خبر الهوية الوطنية الرقمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصبحت الهوية الوطنية الرقمية معتمدة من قبل البنوك والمؤسسات المالية في المملكة، بحسب ما أعلنه البنك المركزي السعودي «ساما». وأوضح على حسابه الرسمي في «تويتر»، أن الهوية الوطنية الرقمية في تطبيقي أبشر وتوكلنا معتمدة لدى المؤسسات المالية. وأشار البنك المركزي إلى أن الهدف من ذلك هو تمكين عملاء المؤسسات المالية من إتمام عملياتهم بموجب الهوية الرقمية في الحالات التي لا تتطلب الحصول على نسخة من الهوية الوطنية.



كانت هذه تفاصيل خبر الهوية الوطنية الرقمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.