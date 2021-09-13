إلزام المتعاقدين مع الجهات الحكومية بشراء 28 منتجا غذائيا من مصانع وطنية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، النسخة الأولى من القائمة الإلزامية للأغذية والمنتجات الزراعية، التي تتضمن 28 منتجا في مقدمتها منتجات اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجات الألبان ومشتقاتها.

وأوضحت الهيئة في بيان أمس، أنها ستدرج قائمة المنتجات في منصة اعتماد للمشتريات الحكومية، التي يتوجب على المتعاقدين مع الجهات الحكومية شراء المنتجات المدرجة في القائمة من المصانع الوطنية، بالإضافة إلى أن الهيئة تعمل على استهداف القطاعات الحكومية الأكثر إنفاقا على المنتجات الغذائية والزراعية لتحقيق القيمة الأعلى للمحتوى المحلي من خلال القائمة الإلزامية، ومنها القطاعات العسكرية والصحية والتعليمية والسجون.

وكشفت الهيئة أنها عملت على تطوير القائمة الإلزامية للأغذية والمنتجات الزراعية بالتعاون مع خمس جهات حكومية، وهي وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، واتحاد الغرف السعودية.

84 مصنعا

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن السماري، «إن إصدار القائمة يأتي في إطار جهود الهيئة في تنمية المحتوى المحلي بجميع القطاعات غير النفطية واستغلال الفرص المتاحة لتنميته، وبناء على دراسات الهيئة بالتعاون مع شركائها خلال تطوير القائمة، قدر الإنفاق الحكومي على مشاريع الإعاشة في السنوات الخمس الأخيرة قرابة 12 مليار ريال، وفي المقابل لدينا أكثر من 84 مصنعا وطنيا في قطاع الأغذية والمنتجات الزراعية ولديهم القدرة على تلبية الطلب الحكومية بجودة عالية».

الاكتفاء الذاتي

وأضاف، «ستسهم القائمة في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي في المملكة، ودعم المصانع الوطنية، ما سينعكس بدوره على إيجاد الفرص الوظيفية للكوادر السعودية، وزيادة الطاقة الإنتاجية لهذه المصانع، كما تسهم القائمة في تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني أحد برامج رؤية المملكة 2030، الذي يهدف إلى ضمان تحقيق الأمن التنموي والغذائي، وضمان استدامة الموارد الغذائية».

وبين السماري أن الهيئة ترحب بأية طلبات من المصنعين الوطنيين لإدراج منتجات جديدة في القائمة، في حالة مطابقتها للمعايير والمواصفات المحددة من قبل الهيئة، داعيا المصنعين إلى تقديم طلبات الإضافة من خلال الموقع الالكتروني للهيئة.

القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية:







هي إحدى آليات تفضيل المحتوى المحلي المدرجة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد



تتولى هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية إصدار هذه القائمة وتحديثها دوريا.



تضم مجموعة من المنتجات الوطنية التي أدرجت بناء على معايير الجودة والسعر والقدرة الإنتاجية للمصانع.



يجب على المتعاقدين مع الجهات الحكومية شراء هذه المنتجات من مصانع وطنية، وفقا لشروط المنافسة.



4 قوائم إلزامية