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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة التجارة أمس السماح للمنشآت التجارية بالإعلان والاستعانة بالمعلنين لتغطية الفعاليات والمناسبات، مؤكدة استمرار الرقابة وأن المسؤولية تقع على عاتق المنشأة التجارية، وسيتم إيقاع العقوبات النظامية والغرامات الفورية بحق المخالفين، وذلك مع التشديد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، في الوقت الذي أصبح فيه الدخول للمنشآت التجارية والمولات مقتصرا على المحصنين فقط. وأوضحت الوزارة أن هذا القرار خاضع للمراجعة باستمرار وسيتم إيقافه في حال وجود أي تجاوزات، مبينة أن السماح يشمل أيضا إقامة حفلات الافتتاح والمسابقات التجارية «التي تستدعي الحضور» ومناسبات التدشين للمنتجات والخدمات الجديدة لدى المنشآت، مع أهمية الالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة، والحرص على التباعد الجسدي ولبس الكمامة أو تغطية الفم والأنف والتطهير والتعقيم المستمر.



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