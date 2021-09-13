شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن المقبرة الجنوبية للملك زوسر بسقارة بعد ترميمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح صباح اليوم الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار مشروع ترميم المقبرة الجنوبية للملك زوسر بسقارة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الترميم والتى بدأت عام 2006.

س: مما تتكون المقبرة الجنوبية للملك زوسر؟

ج: المقبرة الجنوبية للملك زوسر تقع فى الركن الجنوبى لمجموعته الجنائزية بمنطقة آثار سقارة، وتتكون من جزئيين الجزء العلوى عبارة عن مبنى كالمصطبة مشيد من الحجر الجيرى وبه إفريز مزين بحيات الكوبرا، أما الجزء السفلى منحوت فى الصخر على عمق يصل إلى حوالى 30 متر ويمكن الوصول إليه بسلم حجرى يؤدى إلى باب منحوت فى الصخر أيضًا ثم ممر المدخل به سلم حجرى يؤدى بدوره إلى باب المقبرة والذى يؤدى إلى الممرات الداخلية المؤدية إلى مستوى فراغات المقبرة والحاوية للوحات جدارية مزينة من الفيانس الأزرق.

ويوجد بالمقبرة بئر فى نهايته غرفة دفن بها تابوت ضخم من الجرانيت الوردى تماثل غرفة الدفن فى الهرم المدرج.

كما توجد ممرات ودهاليز طويلة عديدة زينت جدرانها بأبواب وهمية تحمل صورة الملك وألقابه، وزينت الجدران بقطع من الفيانس الأزرق.

س: متى بدأ مشروع ترميم المقبرة؟

ج: مشروع ترميم المقبرة بدأ عام 2006، وشمل الدراسات الهندسية والجيوتقنية والجيوبيئية والأثرية للمقبرة حيث تم تنفيذ أعمال ترميم الممرات السفلية وتدعيم الحوائط والأسقف وإزالة الشروخ وتثبيت بلاطات الفيانس لاستكمال العناصر الداخلية للمقبرة.

س: كيف تم تأهيل المقبرة للزيارة؟

ج: تمت إعادة تجميع وترميم التابوت الجرانيتى الموجود فى قاع بئر الدفن، بالإضافة إلى تأهيل المقبرة للزيارة من خلال تمهيد الأرضيات وتركيب سلم يؤدى إلى البئر والمقبرة وإضاءتها بشكل كامل.

س: متى ستكون متاحة للزيارة؟

ج: سوف يتم فتح المقبرة للزيارة بدءا من غدا الثلاثاء 14 سبتمبر.

ما هى أسعار تذاكر الزيارة للمصريين والأجانب؟

ج: أسعار تذاكر الزيارة للمصريين 40 جنيها وللطالب المصرى 20 جنيها والأجنبى 100 جنيه والطالب الأجنبى 50 جنيها، وتشمل الزيارة مدخل المقبرة الجنوبية والبئر حتى نهايته والتابوت الحجرى.