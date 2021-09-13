شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار الأسترالي مع إقبال المستثمرين على أصول المخاطرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الإثنين في ظل إقبال المستثمرين على صول المخاطرة كالأسهم وعملات السلع.



ويراقب المستثمرون عن كثب تطورات جائحة "كورونا" ومدى تأثيرها على الأسواق والاقتصادات العالمية في الفترة المقبلة.



يأتي ذلك مع ظهور سلالة "دلتا" سريعة الانتشار في العديد من الدول حول العالم كما حذرت منظمة الصحة العالمية من متحور جديد يحمل اسم "مو".



وتحاول الحكومات توزيع المزيد من جرعات اللقاحات المضادة للفيروس التاجي من أجل الحماية من الإصابات والسيطرة على تفشي المرض.



وفي سياق منفصل، تراقب البنوك المركزية تطورات وتأثير الجائحة من أجل معرفة الخطوات التالية في سياساتها النقدية واتخاذ قرار بالتمسك أو بالتخلي عن الإجراءات التحفيزية غير التقليدية التي ارتبطت بالجائحة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:24 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.7368، وسجل أعلى سعر عند 0.7377 في حين سجل أقل سعر عند 0.7336.