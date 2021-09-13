شكرا لقرائتكم خبر عن اليمامة للحديد تنتهي من أعمال التصاميم لتوسعة إنتاج مصنعها بجدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة اليمامة للصناعات الحديدية عن الانتهاء من أعمال التصاميم وتحليل عطاءات المقاولين لتنفيذ الأعمال المدنية والالكتروميكانيكية لتوسعة إنتاج مصنع الأنابيب بجدة والدمام.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، إلى أنه قد تم توقيع العقد لتنفيذ الأعمال المدنية والإلكتروميكانيكية للمشروع على أرض المشروع في الهيئة الملكية بينبع.

وتتوقع الشركة الانتهاء من المشروع خلال الربع الثاني من العام 2023، ويرجع سبب إرجاء موعد الانتهاء من المشروع إلى إستكمال المتطلبات الفنية وتماشياً مع الجداول الزمنية لتنفيذ مشاريع طاقة الرياح بالمملكة.

وكانت الشركة قد أعلنت، في فبراير الماضي، عن توسعة إنتاج مصنع الأنابيب بجدة والدمام، وذلك بغرض زيادة الطاقة الإنتاجية السنوية لإنتاج الأنابيب من 276 إلى 360 ألف طن.

وأفادت الشركة، في بيانها السابق، بأن تكلفة المشروع تُقدر بحوالي 33 مليون ريال.

ويُشار إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 65.1 مليون ريال خلال الربع الثاني من 2021، مقابل أرباح بلغت 0.9 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى ارتفاع أسعار بيع المنتجات في قطاع الإنشاءات بنسبة 54.81%، وهي نسبة أعلى من نسبة إرتفاع تكلفة مبيعات القطاع التي بلغت 17.43% والمدعومة بتكلفة الخامات، وذلك على الرغم من إنخفاض الكميات المباعة للقطاع بنسبة 33% والتي أدت إلى إنخفاض مصروفات البيع والتوزيع بمبلغ 1.44 مليون ريال وبنسبة 15.51 % نتيجة إنخفاض مصاريف الشحن.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 167.7 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 25.4 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.