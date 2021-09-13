شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "العقارية السعودية" تُوصي بزيادة رأس المال بنحو 1.6 مليار ريال بأسهم حقوق أولوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة الشركة العقارية السعودية، بجلسته المنعقدة اليوم الإثنين، بزيادة رأس مال الشركة بنحو 1.6 مليار ريال، عن طريق اصدار أسهم حقوق الأولوية.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول"، بأن الأحقية في زيادة رأس المال ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والذين تظهر أسمائهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.

وتهدف الشركة من زيادة رأس المال إلى تمويل وتنفيذ خططها ومشاريعها المستقبلية وتوسعة أنشطتها المختلفة.

هذا ووافق المجلس على تعيين شركة الأهلي المالية كمستشار مالي بخصوص زيادة رأس المال، كما سيتم الإعلان في حينه عن تقديم ملف طلب زيادة رأس مال الشركة إلى هيئة السوق المالية للحصول على موافقتها في حينه.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 9.2 مليون ريال خلال الربع الثاني من 2021، مقابل خسائر بلغت 4.7 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعزت الشركة ارتفاع الخسائر خلال الربع الثاني من 2021 إلى زيادة المصاريف العمومية والادارية مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق بمبلغ 4 مليون ريال نتيجة التوسع في نشاط الشركات التابعة.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 13.7 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل خسائر بلغت 7.6 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.