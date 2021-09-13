شكرا لقرائتكم خبر عن آفاق استثمارية جديدة بين المملكة والسودان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد مجلس الأعمال السعودي السوداني المشترك جلسة عمل، على هامش الملتقى الاستثماري السعودي السوداني المعقد حاليا بالخرطوم، وذلك بحضور عدد من وزراء القطاع الاقتصادي وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن.

وأشاد رئيس مجلس الأعمال السعودي بمجلس الأعمال المشترك حسين بحري، بتفاعل الوزراء والمسؤولين السودانيين مع المستثمرين في طرح أفكار جديدة لتنمية وتطوير المستقبل الاستثماري في السودان.

وعبر عن تفاؤل المستثمرين من الجانب السعودي بتطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مبينا أنه سيجري العمل بكل الإمكانيات والأفكار الجديدة لتذليل العقبات الاستثمارية ولتحقيق نقلة نوعية للمناخ الاستثماري في السودان.

من جانبه أكد رئيس الجانب السوداني بمجلس الأعمال السوداني السعودي الأمين الشيخ مصطفى أن زيارة الوفد الاقتصادي السعودي برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي للسودان ستفتح آفاقا جديدة في مسيرة التعاون المشترك بين البلدين، لما لهما من قواسم مشتركة وتطلعات مستقبلية لتحقيق المصالح المشتركة عبر رؤى موحدة بمشاركة القيادات والقطاع الخاص بالبلدين.

وأكد أن السودان يمتلك مقومات النجاح لإعادة البناء والتطور من الإمكانيات والموارد والثروات، وأنه يتطلع إلى التعاون الدولي مع الدول التي ساندته كالمملكة العربية السعودية.

وأشار إلى أن الجانب السوداني بمجلس الأعمال سيقدم كل ما من شأنه تحقيق النجاح لأعمال الملتقى السوداني السعودي والخروج بنتائج تلبي طموحات البلدين بجانب العمل الإستراتيجي للمجلس خلال المرحلة المقبلة بوضع برنامج واضح يتم تنفيذه وفق مصفوفة محددة في قطاعات استثمارية معينة ومن ثم العمل الجاد لتنفيذها من أجل مصلحة الطرفين على أساس المنافع المتبادلة المستدامة.