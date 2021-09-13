شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشر "إيجي إكس 70" بالبورصة بنسبة 2.2% بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 11054 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.76% ليصل إلى مستوى 2414 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 13480 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 4315 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.19% ليصل إلى مستوى 2908 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.77% ليصل إلى مستوى 3900 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 4140 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم العربية للخزف-سيراميكا ريماس، الإسماعيلية مصر للدواجن، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، العربية للمحابس، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، المصرية للدواجن، الإسماعيلية مصر للدواجن، بي أي جي للتجارة والاستثمار، العربية للصناعات الهندسية.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات المجموعة المصرية العقارية، بالم هيلز للتعمير، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية 3.8 مليون سهم، 500 ألف سهم، 20 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 381.3 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركتي بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، برايم القابضة للاستثمارات المالية 159 ألف سهم، 162.7 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بشركتي دلتا للإنشاء والتعمير، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 70350 سهم، 400 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة تعليم لخدمات الإدارة 22 ألف سهم.

وأعلنت المجموعة المصرية العقارية، بيع المساهم علي محمود محجوب عدد 151.2 ألف سهم بسعر 7.0366 جنيه بقيمة إجمالية 1.1 مليون جنيه لتنخفض نسبة مساهمته من 6.0383 إلى 6.0005%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة مباشر لتداول الأوراق المالية.

كما أعلنت شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، بيع المساهم شركة المعادي للتنمية والتعمير عدد مليون سهم بسعر 45 جنيه بقيمة إجمالية 45 مليون جنيه لتنخفض نسبة مساهمتها من 50.71% إلى 50.33% وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

في سياق آخر أعلنت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، موافقة مجلس الإدارة برئاسة نجيب ساويرس، على القوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2021، وبلغت إيرادات التشغيل 427 مليون جنيه، ووصلت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 102 مليون جنيه، ووصل نصيب المساهمين من صافي الخسائر 93 مليون جنيه.

في سياق منفصل قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، إعادة التداول على الورقة المالية شركة الإسماعيلية مصر للدواجن بدايةً من جلسة الاثنين، بعد إجراء التحقيقات بشأن ارتفاع سعر السهم بنسبة 113% خلال 8 جلسات متتالية في الفترة من 30 أغسطس إلى 8 سبتمبر، وذلك بدون وجود أحداث جوهرية وبسعر لا مبرر له، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه بعض العملاء في هذا الشأن.