شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الغرفة الأمريكية: فرص عديدة للقطاع الخاص فى مجالات الاقتصاد الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بمصر، أن البيئة هى حياتنا وهذا ما يمنح أهمية كبيرة لوزارة البيئة، ولا سيما لتحقيق التنمية المستدامة، حيث أن البيئة تمثل كل العناصر الحياتية والتي نتعامل معها .

أضاف توفيق خلال ندوة الغرفة الامريكية بحضور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، حول "السعي لتحقيق النمو الأخضر من خلال الشراكة مع القطاع الخاص: خلق بيئة مواتية للاستثمار"، أنه يتم انفاق المليارات على الاقتصاد الأخضر في العديد من المشروعات، لافتا إلى أن مصر تمتلك العديد من الفرص في الاقتصاد الأخضر في مختلف المجالات مما يتيح للقطاع الخاص الدخول في شراكات في تلك المجالات في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة .