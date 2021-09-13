شكرا لقرائتكم خبر عن "البيئة": مصر الأولى عربيا فى مشروعات الاقتصاد الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إنه من المهم أن نرى التنمية المستدامة في مصر الجديدة التي يتم بناؤها بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لافتة إلى أن الوزارة ترحب بمشاركة القطاع الخاص في مشروعات الاقتصاد الأخضر.

واستعرضت الوزيرة استراتيجية وزارة البيئة نحو النمو المستدام وما يتم تقديمه من حزم مشروعات للقطاع الخاص للمشاركة مع الوزارة وسبل حماية البيئة والاهتمام بها.

وجاء ذلك خلال ندوة غرفة التجارة الامريكية برئاسة المهندس طارق توفيق حول "السعي لتحقيق النمو الأخضر من خلال الشراكة مع القطاع الخاص: خلق بيئة مواتية للاستثمار".

وأضافت الوزيرة: "نأمل أن نرى مشروعات للقطاع الخاص على الأرض في مجالات النقل والطاقة الجديدة والمتجددة وغيرها من مشروعات الاقتصاد الأخضر التي تساهم في حماية كوكبنا الذى نعيش عليه ولا نعرضه للمخاطر".

وقالت: "في منتصف جائحة كورونا قامت الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى قررت دعم الاقتصاد الأخضر وانفاق المليارات على المشروعات الخضراء مما يدعم الاقتصاد ولا سيما أن الاقتصاد المصرى يتصدر الاقتصادات العربية في مجال النمو الأخضر، والهدف هو تحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030

وذلك لتحقيق الهدف الطموح بالوصول إلى 50% من مشروعات الدولة خلال 3 سنوات لتكون خضراء.