شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصات السعودية والبحرين والكويت بجلسة الاثنين..وهبوط الأسواق الإماراتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.38% رابحًا 43.53 نقطة ليغلق عند مستوى 11386.38 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.11% رابحًا 1.84 نقطة ليغلق عند مستوى 1668.29 نقطة، وقفزت مؤشرات بورصة الكويت، فيما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.28% خاسرًا 8.19 نقطة ليغلق عند مستوى 2888.82 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.7% خاسرًا 54.97 نقطة ليغلق عند مستوى 7764.689 نقطة.





بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.38% رابحًا 43.53 نقطة ليغلق عند مستوى 11386.38 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.14% رابحًا 34.57 نقطة ليغلق عند مستوى 25378.14 نقطة، وبلغ حجم التداول 182.8 مليون سهم بقيمة 7.2 مليار ريال.

وصعد 18 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.57%، أعقبه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.34%، يليه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.33%، ثم قطاعي السلع طويلة الأجل والخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.23%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.91%، ثم قطاعي إنتاج الأغذية وتجزئة الأغذية بنسبة 0.76%، 0.75%، على التوالي، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.69%، فيما تراجع قطاع المرافق العامة بنسبة 0.74%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.21%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.16%.

وقفز 135 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الدريس" بنسبة 5.15%، ثم سهم "نسيج" بنسبة 4.26%، ثم سهم "كيمانول" بنسبة 4.15%، وتراجع 56 سهمًا على رأسها سهم "سابك للمغذيات الزراعية" بنسبة 2.86%، ثم سهم "بوبا العربية" بنسبة 2.20%، ثم سهم "باتك" بنسبة 2.16%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 357.4 مليون ريال سعودي.





بورصة دبيوتراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.28% خاسرًا 8.19 نقطة ليغلق عند مستوى 2888.82 نقطة، وبلغ حجم التداول 83.3 مليون سهم محققة ما قيمته 133 مليون درهم من خلال تنفيذ 2127 صفقة لعدد 35 سهمًا، وهبطت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها النقل بنسبة 1.33%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.17%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 0.74%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.60%، وأخيرًا قطاع السلع بنسبة 0.27%، فيما ارتفع قطاعي الاستثمار والخدمات المالية والبنوك بنسبة 0.21%، 0.05%، على التوالي.

وقفزت 7 أسهم ببورصة دبي، بختام جلسة الاثنين، على رأسها سهم مصرف السلام السودان بنسبة 7.53%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 2.85%، وتراجع 19 سهمًا على رأسها سهم شركة دبي للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 9.52%، ثم سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 5.65%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 6.6 مليون ورقة بقيمة 27.2 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.71%.





بورصة أبو ظبيكما تراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.7% خاسرًا 54.97 نقطة ليغلق عند مستوى 7764.689 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 38 مليار درهم ليغلق عند مستوى 1.348 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 296.8 مليون سهم بقيمة 1.8 مليار درهم عبر تنفيذ 7233 صفقة.

وهبطت 8 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها السلع الاستهلاكية بنسبة 1.61%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 1.15%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 1.12%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.08%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.72%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.67%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.51%، وأخيرًا قطاع الخدمات بنسبة 0.19%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات وحيدًا بنسبة 0.2%.

وارتفعت 7 أسهم ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة رأس الخيمة للدواجن" بنسبة 14.78%، ثم سهم "مجموعة الشارقة" بنسبة 14.72%، ثم سهم "شركة البحيرة الوطنية للتأمين" بنسبة 3.35%، وتراجع 34 سهمًا على رأسها سهم "شركة أبو ظبي الوطنية للتكافل" بنسبة 10%، ثم سهم "شركة الاتحاد للتأمين" بنسبة 9.97%، ثم سهم "شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية" بنسبة 9.75%، فيما تصدر سهم "بنك أبو ظبي الأول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 369.2 مليون درهم.





بورصة البحرينفيما ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.11% رابحًا 1.84 نقطة ليغلق عند مستوى 1668.29 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.9 مليون سهم بقيمة 530.4 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة نمو 9.55% مدفوعًا بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.97%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.23%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.2%، ثم قطاع الصناعات بنسبة نمو 3.77% مدفوعًا بصعود سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.15%.

فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة انخفاض 11.96% بضغوط هبوط سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 0.85%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 1.02% بضغوط هبوط سهم شركة زين البحرين بنسبة 0.81%.





بورصة الكويتكما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.18% رابحًا 12.20 نقطة ليغلق عند مستوى 6817.40 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.13% رابحًا 9.89 نقطة ليغلق عند مستوى 7444.96 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.32% رابحًا 18 نقطة ليغلق عند مستوى 5579.23 نقطة، ونما مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.47% رابحًا 27.32 نقطة ليغلق عند مستوى 5850.19 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 187.7 مليون سهم بقيمة 33.7 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 8054 صفقة، وصعدت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.54%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.36%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.25%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.23%، ثم قطاعي الطاقة والخدمات المالية بنسبة 0.12%، 0.11%، على التوالي، ثم قطاعي المواد الأساسية والرعاية الصحية بنسبة 0.08%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 3.81%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.22%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.42%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.28%، وأخيرًا قطاع الصناعة بنسبة 0.05%.