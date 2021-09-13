شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح المقبرة الجنوبية للملك زوسر بسقارة بعد ترميمها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح صباح اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار مشروع ترميم المقبرة الجنوبية للملك زوسر بسقارة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الترميم والتي بدأت عام 2006.

رافقه خلال الافتتاح الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والعميد مهندس هشام سمير مساعد الوزير للشئون الهندسية والمهندس وعدالله أبو العلا الاستشاري الهندسي لقطاع المشروعات وصبري فرج مدير عام منطقة آثار سقارة والدكتور أشرف عويس مدير إدارة ترميم آثار سقارة.

وفور وصوله إلى منطقة آثار سقارة، التقى الدكتور خالد العناني بعدد من السائحين من المانيا والبرازيل وروسيا وأمريكا وأسبانيا وجزر الكاريبي وبولندا والبرتغال والذين حرصوا على الحديث معه، حيث أعربوا عن حبهم لمصر ولمقاصدها السياحية وعما شاهدوه من عظمة وعراقة الحضارة المصرية.

ومن جانبه، دعاهم وزير السياحة والآثار على مصاحبته لافتتاح المقبرة، وأعرب السائحون عن سعادتهم بهذه الدعوة حيث سيكونوا أول زائري المقبرة منذ أكثر من 15 عاما.

وأوضح الدكتور مصطفي وزيري أن المقبرة الجنوبية للملك زوسر تقع في الركن الجنوبي لمجموعته الجنائزية بمنطقة آثار سقارة، وتتكون من جزئين الجزء العلوى عبارة عن مبنى كالمصطبة مشيد من الحجر الجيرى وبه إفريز مزين بحيات الكوبرا، أما الجزء السفلى منحوت فى الصخر على عمق يصل إلى حوالى 30 متر ويمكن الوصول إليه بسلم حجرى يؤدي إلى باب منحوت فى الصخر أيضا ثم ممر المدخل به سلم حجرى يؤدي بدوره إلى باب المقبرة والذى يؤدى إلى الممرات الداخلية المؤدية إلى مستوى فراغات المقبرة والحاوية للوحات جدارية مزينة من الفيانس الأزرق.

ويوجد بالمقبرة بئر في نهايته غرفة دفن بها تابوت ضخم من الجرانيت الوردى تماثل غرفة الدفن فى الهرم المدرج.

كما توجد ممرات ودهاليز طويلة عديدة زينت جدرانها بأبواب وهمية تحمل صورة الملك وألقابه، وزينت الجدران بقطع من الفيانس الأزرق.

وأشار العميد مهندس هشام سمير أن مشروع ترميم المقبرة بدأ عام 2006، وشمل الدراسات الهندسية والجيوتقنية والجيوبيئية والأثرية للمقبرة حيث تم تنفيذ أعمال ترميم الممرات السفلية وتدعيم الحوائط والأسقف وإزالة الشروخ وتثبيت بلاطات الفيانس لاستكمال العناصر الداخلية للمقبرة.

كما تمت إعادة تجميع وترميم التابوت الجرانيتي الموجود في قاع بئر الدفن، بالإضافة إلى تأهيل المقبرة للزيارة من خلال تمهيد الأرضيات وتركيب سلم يؤدي إلى البئر والمقبرة وإضاءتها بشكل كامل.

هذا وسوف يتم فتح المقبرة للزيارة بدءا من غدا الثلاثاء 14 سبتمبر، على أن تكون أسعار تذاكر الزيارة للمصريين 40 جنيها وللطالب المصري 20 جنيها والأجنبي 100 جنيها والطالب الأجنبي 50 جنيها، وتشمل الزيارة مدخل المقبرة الجنوبية والبئر حتى نهايته والتابوت الحجرى.