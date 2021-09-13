شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بجلسة الاثنين.. و7.4 مليار جنيه مكاسب سوقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وربح رأس المال السوقي 7.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 731.113 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 11140 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.7% ليصل إلى مستوى 2436 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.11% ليصل إلى مستوى 13576 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.95% ليصل إلى مستوى 4349 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.38% ليصل إلى مستوى 2913 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.04% ليصل إلى مستوى 3911 نقطة.