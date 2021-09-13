شكرا لقرائتكم خبر عن بقيمة 598 مليون جنيه.. تنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى بالمنوفية منذ 7سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أن الدولة، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى المسئولية، تولي اهتماماً كبيراً بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي باعتباره أهم المرافق الحيوية وأن إجمالي المشروعات التي تم/ جاري تنفيذها في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي خلال الـ 7 سنوات الماضية في محافظة المنوفية بلغ نحو 598 مليون جنيه الممول ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة أو بتمويل من وزارة التنمية المحلية.

وأوضح رئيس الشركة، أن تكلفة مشروعات مياه الشرب بلغت 377 مليون جنيه، تمثلت فى احلال وتجديد عدد 163 محطة مياه شرب ( بحارى وارتوازى ) بمشتملاتها من ابار، مولدات، محولات، مجموعات رفع كهربية، لوحات تحسين معامل القدرة وكذلك احلال وتجديد شبكات مياه شرب بمشتملاتها من ( محابس – غرف محابس - ......) لخدمة عدد 280 قرية وعدد 9 مدينة بأطوال تقدر بنحو 585 كم بهدف تحقيق أقصى استفادة من الطاقات الانتاجية للمحطات القائمة وتوصيل خدمة مياه الشرب لجميع سكان المحافظة بجودة عالية وضغوط مناسبة ورفع نصيب الفرد بالإضافة إلى مد وتدعيم شبكات مياه الشرب بالاماكن المحرومة المستحدثة داخل الحيز العمرانى باطوال تقدر بنحو 450كم بهدف توصيل خدمة مياه الشرب للأماكن المحرومة داخل الحيز العمرانى لرفع مستوى المعيشة

وأضاف أن إجمالى تكلفة مشروعات الصرف الصحى وصلت لـ221 مليون جنيه تمثلت في إنشاء إحلال وتجديد محطات الصرف الصحى (معالجة ورفع ) لعدد 15 محطة بمشتملاتها من اعمال مدنية وكهروميكانيكية، واحلال وتجديد شبكات صرف صحى ( شبكات انحدار– مطابق خطوط طرد ) لعدد 8 قرية وعدد 8 مدينة باجمالى اطوال تقدر بنحو 170كم بهدف تحسين الوضع الراهن لمحطات المعالجة والرفع للصرف الصحى واستدامة الخدمة، واحلال وتجديد خط طرد سرس الليان بهدف استدامة الخدمة بالصرف الصحى بنواحى مدينتى الباجور وسرس الليان بالإضافة إلى مد وتدعيم شبكات الصرف الصحى بالاماكن المحرومة المستحدثة داخل الحيز العمرانى باطوال تقدر بنحو 50 كم لعدد 4 قرية وعدد 8 مدينة بهدف توصيل خدمة الصرف الصحى للاماكن المحرومة داخل الحيز العمرانى لرفع مستوى المعيشة.

وأكد أن هذا التطوير يتم بناء على التوجهات العامة للدولة وتوجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة بالاهتمام بعمليات الإحلال والتجديد ومتابعة حالة محطات مياه الشرب والصرف الصحي، وإطالة العمر الافتراضي لها، ورفع كفاءتها فى إطار خطة الشركة لتحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين داخل المحافظة.

وأشار إلي أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية يشهد العديد من أعمال الاحلال والتجديد بهدف القضاء علي مشاكل ضعف ضخ المياه بالاضافة إلي ضمان استمرار انتاج مياه مطابقة للمواصفات القياسية والقضاء علي مشاكل الصرف الصحي.