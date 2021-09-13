شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط تشارك بمبادرة "رواد 2030" فى فعالية أرض الشركات الناشئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في فعالية start up land “أرض الشركات الناشئة"، التي نظمتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "هيئة الإميديست" بالحرم اليوناني "الجريك كامبس" بمشاركة طلبة مبادرة التعليم العالي بهدف تقليل الفجوة بين سوق العمل والأشخاص الذين لديهم أفكار ريادية.

جاءت مشاركة مشروع رواد 2030 من خلال تخصيص جناح للرد على استفسارات الشباب التي تتعلق بالمنح التي يقدمها المشروع، وشهد الجناح اقبالًا وتفاعلًا كبيرًا بين الشباب للاستفادة من الخدمات والبرامج المختلفة التي يقدمها المشروع.

وأثنى الشباب المشاركين في الفعالية على حملة "المليون ريادي" لدعمها للمشاريع الناشئة كما أنها تعطيهم فرصة لإثبات ذاتهم في سوق العمل، وتتيح لهم الدخول في برامج تمويل تتماشي مع المشاريع الخاصة بهم، وذلك في إطار ترويج فكر ريادة الأعمال بين الشباب.

كما قام المئات من الشباب بتسجيل بياناتهم على منصة المليون ريادي لتلقي البرامج والدورات التدريبية التي توفرها المنصة.

يشار إلى أن حملة المليون ريادي لا تشترط توافر مؤهل أو سن معين، كما أنها تمنح فرصة للجميع للتسجيل فيها والاستفادة من البرامج التدريبية المتاحة على منصة الحملة في مراحلها الثلاثة، بالإضافة إلى التعرف على كيفية وضع فكرة مبدئية لمشروع ما.



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