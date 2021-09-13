شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم تستقر بمستهل تداولات الأسبوع وعيار 21 يسجل 782 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين أول جلسات التداول هذا الأسبوع، حيث سجلت الأسعار 782 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، مع تسجيل سعر أونصة الذهب 1787 دولار وقت صياغة هذه السطور.

أسعار الذهب اليوم، عيار 21 يسجل 782 جنيها، عيار 18 يسجل 670 جنيها، عيار 24 يسجل 884 جنيها، الجنيه الذهب يسجل 6256 جنيها، أونصة الذهب 1787 دولارا.

تراجعت المعنويات في أسواق المعادن الثمينة والأسهم بسبب القلق بشأن النمو والمخاوف من أن البنوك المركزية قد تقوم بسحب التحفيزات بسرعة أكبر مما كان متوقّعاً، حيث يبدو أن الاحتياطي الفيدرالي مستعد للإعلان عن التقليص التدريجي قريبًا.

وكان البنك المركزي الأوروبي أبقي علي أسعار الفائدة دون تغيير الاسبوع الماضي، كما تم الإبقاء على برنامج الطوارئ لشراء السندات عند 1.85 تريليون يورو حتى مارس 2022 على الأقل، ولكن سيستمر بوتيرة أبطأ، وهو ما جعل الذهب يظل عند نفس مستوياته خلال الأسبوع الأول من سبتمبر الجاري.